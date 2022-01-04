Göztepe'de ayrılık

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Balazs Megyeri'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

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