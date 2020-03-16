Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.

Atınç Nukan'ın yer almadığı idmanda Alpaslan Öztürk, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında tesislerde kamp yapacağı öğrenildi.

Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.