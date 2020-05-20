Göztepe, çalışmalarını sürdürdü

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

İdman ayak voleybolu ile tamamlandı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.