Göztepe, Burekovic´le imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "1995 doğumlu sol bek Dzenan Burekovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 29 Mayıs 1995 tarihinde Bosna Hersek'in Zenica şehrinde dünyaya gelene Burekovic ülkesinin takımlarından Celik Zenica'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla Vojvodina ve Ujpest takımlarında forma giydi. Dzenan Burekovic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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