Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe Beşiktaş hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Göztepe ile Beşiktaş Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Kara kartallar Süper Lig 37.hafta mücadelesinde Sarı Kırmızılı İzmir ekibine konuk oluyor. Mücadeleye az bir zaman kala futbolseverler Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz canlı yayınlanacak mı? sorularına yanıt arıyor.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe Beşiktaş maçı bugün yani 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu’nda yapılacak.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümit Öztürk’ün düdük çaldığı Göztepe Beşiktaş mücadelesi Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Göztepe Beşiktaş maçı şifresiz izlemek mümkün değil. Göztepe Beşiktaş maçı canlı izlemek için Bein Sports üyeliğinizin bulunması gerekiyor.