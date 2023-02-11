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Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen: "Türk halkının yanındayız"

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, merkez üssü Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

Giriş: 11.02.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen:
İHA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ilk günden bu yana deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderirken Başkan Rasmus Ankersen yaptığı açıklamada, en derin üzüntülerini Türk halkıyla paylaştığını ifade etti.

Bu zor günleri dayanışma içinde hep birlikte atlatılacağını belirten Ankersen, "En derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi Türk halkıyla ve depremden etkilenen herkesle paylaşmak isterim. İzmir’in en büyük sivil toplum örgütü Göztepe olarak kamu kurumları ve taraftarımızla gerekli olan desteği veriyoruz. Taraftarımızla ve İzmirlilere göstermiş oldukları dayanışma için çok teşekkür ediyorum. Stadyumumuz bu dayanışmanın ve toplanan ürünlerin deprem merkezine gönderilmesi için önemli bir merkez oldu. Kulüp yönetimimiz, A Takım oyuncularımız, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımız, akademideki oyuncularımız ve taraftarlarımız yardım merkezimi ziyaret etti ve birçok tırla gıda ve ihtiyaç maddesinin bölgeye ulaştırılmasını sağladı. Tüm kalbimizle ve desteğimizle Türk halkanın yanındayız. Bu zor günleri dayanışma içinde hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

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