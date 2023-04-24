DHA

Taraftarından yoksun olduğu derbide 76'ncı dakikada Paixao'nun penaltı golünü kalesinde gören Göz-Göz, pes etmeyip 90+3'te Atınç'la topa yükselen rakipten Kutay Yokuşlu'nun ters kafasıyla eşitliği yakaladı. Geriye düştüğü derbide deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrılan Göztepe, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken; deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'dan hükmen 3 puan alacağı hafta öncesinde büyük avantaj yakaladı. Ligde son 10 haftayı 7 galibiyet, 3 beraberlikle geçen sarı-kırmızılı ekip puanını 54 yaparak Play-Off'taki yerini perçinledi.



Yeni haftada da hükmen 3 puan alıp bitime 3 maç kala 57 puana ulaşacak İzmir temsilcisi, ilk 2 yarışının gerisinde kalsa da direkt Play-Off finaline kalacak 3'üncü sıra için umutlarını korudu. Göz-Göz'ü İl Spor Güvenlik Kurulu'nun koyduğu deplasman yasağı nedeniyle Alsancak'ta tribünde destekleyemeyen taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı derbi dönüşü Göztepe Üst Geçidi'nde meşaleler ve havai fişeklerle karşıladı. Derbide sahaya Göztepe ruhuyla çıktıklarını söyleyen teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, "Alsancak Stadı bizim de evimiz. Göztepe´de yıllarca emek vermiş abilerimiz yıllarca burada mücadele etti. Göztepe ruhuyla sahaya çıktık. Oyuncularımızı geri dönüşleri için kutluyorum" dedi.

YİNE ALTAY'A TAKILDI Göztepe, müthiş bir galibiyet serisi yakalayıp Süper Lig iddiasını güçlendirdiği dönemde yine ezeli rakibi Altay'a puan kaybetti. İki İzmir temsilcisi geçen sezon 18 yıl sonra buluştukları Süper Lig'den yine birlikte küme düşerken; rakibiyle oynadığı 2 maçı da 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kaybeden Göztepe, derbi faturasını ağır ödedi. Ligde geçen sezon 4 maçlık galibiyet serisi sonrası evinde Altay'a 2-0 yenilen Göz-Göz, ardından 10 maç üst üste mağlup olup küme düşerken; derbi sonrası ligin kalan 15 maçında 14 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Bu sezon ilk yarıda ev sahibi olduğu 27 Kasım'daki derbi taraftar olayları yüzünden tatil edilen Göztepe, rakibiyle birlikte maçtan hükmen yenilgiyle ayrıldı. Dün de üst üste 6 maç kazandıktan sonra Altay maçına çıkan Göztepe'nin galibiyet serisi derbide bitti.

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