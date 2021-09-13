Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına başladı

AA

Süper Lig'de dün konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Göztepe, Altay maçı için ilk çalışmasını ara vermeden yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer gruptaki futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.