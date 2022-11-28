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Son dakika spor haberleri: Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi! Olaylı derbiye 21 gözaltı!

Göztepe - Altay maçında yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi!

Spor Toto 1. Lig'deki yarıda kalan Göztepe - Altay maçında stada yabancı maddeleri sokanlar tespit edildi. Bir Göztepe taraftarının yüzünden ciddi şekilde yaralanmasına neden olan yabancı maddelerin stada sokulmasıyla ilgili olarak 21 kişi gözaltına alındı

Giriş: 28.11.2022 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde bir Göztepe taraftarının yaralanmasına neden olan yabancı maddelerin görevli ambulans şirketi şoförleri tarafından stat tuvaletine bırakıldığı, olayla ilgili 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

  • İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Altay müsabakanın 19. dakikasında siyah-beyazlı taraftarların yer aldığı tribünden yanıcı maddenin Göztepe taraftarlarına fırlatıldığı belirtildi.

  • Fişeğin Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet ettiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır."

  • "Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.

  • "Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür." 

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