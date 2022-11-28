Köşger, sosyal medyada bir takım spekülatif haberlerin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunların hiçbirisi doğru değil. Yani stadyumun dışında herhangi bir hadise vukua gelmedi. Yani taraftarların çatıştığı başka hadiselerin olduğu, başka yaralıların olduğu vesaire gibi bu haberlerin tamamı gerçek dışı, doğru değil. Her iki yaralımızın da tedavi süreçleri devam ediyor. Kalecimizin durumu çok daha iyi. Sadece sabaha kadar gözetim altında tutulacak. Diğer taraftarla ilgili tedavi süreci devam ediyor."