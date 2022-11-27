Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı.

Spor Toto 1´inci Lig´de iki ezeli rakip Göztepe ve Altay´ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin Göztepeli Gürsel Aksel Stadı´nı tamamıyla doldurdu. Konuk Altay´da ise deplasman yasağının kalkmasının ardından bine yakın taraftar kale arkasındaki yerlerini aldı.