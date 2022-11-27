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Göztepe - Altay maçı yarıda kaldı: Tribünlerden havai fişek atıldı, kaleciye taraftar saldırdı

İzmir’de saat 19.00’da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan’a korner diğeri ile saldırdı.

Giriş: 27.11.2022 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe - Altay maçı yarıda kaldı: Tribünlerden havai fişek atıldı, kaleciye taraftar saldırdı
DHA

Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.

Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı.

Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

MAÇ ERTELENDİ

beIN SPORTS'un aktardığına göre Göztepe - Altay karşılaşması çıkan olaylar sebebiyle ertelendi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto 1´inci Lig´de iki ezeli rakip Göztepe ve Altay´ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin Göztepeli Gürsel Aksel Stadı´nı tamamıyla doldurdu. Konuk Altay´da ise deplasman yasağının kalkmasının ardından bine yakın taraftar kale arkasındaki yerlerini aldı.

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