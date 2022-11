Sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisine saldırdı, derbi 20. dakikada tatil edildi. İzmir derbisinde yaşananlar ise Avrupa basınının da gündemine oturdu. The Sun, The Guardian, The Times ve Bild gibi önemli basın kuruluşları, İzmir derbisinde yaşananlara geniş yer ayırdı. İşte dünya basınında yazılanlar...