Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hücum oyuncusu Ali Akman'ı Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbola Bursaspor altyapısında başlayan 20 yaşındaki Ali Akman'ın daha sonra Eintracht Frankfurt ve NEC Nijmegen takımlarında mücadele ettiği belirtildi.