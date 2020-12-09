Göztepe ile Alanyaspor, Süper Lig'deki erteleme maçında karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte stadyumdan sessiz bir çığlık yükseldi! İki takım futbolcuları da santranın ardından 10 saniye boyunca hareketsiz kaldı ve dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Mücadelenin 14. dakikasında hakem Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Maça başka bir 4. hakem ile devam edilmesi konusunda iki takımla anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam edecek" denildi. Ancak Başakşehirli futbolcular 'sahaya çıkmama' kararı aldı. Maçın 9 Aralık Çarşamba gününe ertelenmesine karar verildi.