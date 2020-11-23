Göztepe 6 maç sonra nefes aldı

Göztepe, Süper Lig’in 9. haftasında Ankaragücü’nü ağırladı. Sarı-kırmızılı takım, 10. ve 67. dakikada Cherif Ndiaye, 62. dakikada da Halil Akbunar’ın golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı. Ankaragücü’nün tek golü ise 90+1. dakikada Borven’den geldi.
3 PUAN HASRETİ BİTTİ
Bu sonuçla Göztepe, ligde 6 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılmış oldu. İlk haftada evinde Denizlispor’u 5-1 mağlup eden İzmir temsilcisi, bu müsabakadan sonra oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılıların, ligin 7. haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşması ise İzmir’de meydana gelen deprem sebebiyle ertelenmişti. Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetle puanını 11’e çıkaran Göztepe, haftayı 12. sırada kapattı. İzmir temsilcisi, Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor’un konuğu olacak.
NDIAYE'DEN 2 GOL BİRDEN!
Göztepe’de, Ankaragücü’ne 2 gol birden atan Cherif Ndiaye, galibiyetin mimarlarından biri oldu. 10. dakikada gol perdesini açan Senegalli futbolcu, 67. dakikada bulduğu golle de farkı 3’e çıkararak takımını rahatlattı. Geçtiğimiz hafta da Erzurumspor deplasmanında 1 defa rakip ağları sarsan 24 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 3’e çıkardı. Göztepe'yle bu sezon 8. maçına çıkan Ndiaye, toplamda 245 dakika sahada kaldı.
Ndiaye, sezon başında Hırvatistan’ın Gorica takımından satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiralanmıştı.
OBINNA İKİNCİ YARIDA ESTİ
Sarı-kırmızılılarda bir diğer yıldız ise Obinna Nwobodo’ydu. Yaz transfer döneminde Macaristan’ın Ujpest takımından kadroya katılan Nijeryalı orta saha, Ankaragücü maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Girer girmez hareketli performansıyla dikkatleri üzerine toplayan 23 yaşındaki oyuncu, önce 62. dakikada Halil Akbunar’ın, daha sonra ise 67. dakikada Cherif Ndiaye’nin gollerinde asist yaptı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 3. kez giyen Nwobodo, toplamda 149 dakika süre aldı.
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