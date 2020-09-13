Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk maçında Göztepe, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-1 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı. Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk, 25. dakikada Atınç Nukan, 43. dakikada Halil Akbunar, 50. dakikada Mossoro ve 71. dakikada Tripic kaydetti. Bu sonuçla Göztepe, ligdeki ilk maçından 3 puanla ayrılmış oldu.

ŞANSSIZLIK KIRILDI

Denizlispor’u 5-1 mağlup eden Göztepe, üst üste 4. sezonunu geçirdiği Süper Lig’e 4. kez iç saha maçıyla başlarken ilk galibiyetini almış oldu. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunun ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yle 2-2 berabere kalırken, 2018-2019 sezonunun ilk maçında sahasında Yeni Malatyaspor’a 3-1 mağlup olmuştu. 2019-2020 sezonunun ilk maçında sahasında Antalyaspor’la karşılaşan İzmir ekibi, bu maçtan da 1-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

YENİ TRANSFERLER FORMAYLA BULUŞTU

Devam etmekte olan yaz transfer sezonunda 6 futbolcuyu kadrosuna katan Göztepe’de yeni transferlerden kaleci İrfan Can Eğribayat ve santrfor Brown Ideye ilk 11’de sahaya çıktı. Yeni transferlerden Kubilay Sönmez, Cherif Ndiaye ve Dzenan Burekovic ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Böylece Göztepe’de 4 yeni transfer sarı-kırmızılı formayla ilk maçlarına çıkmış oldu. Göztepe’de ayrıca, altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Efe Binici de A takım formasıyla ilk kez bir resmi maça çıktı.