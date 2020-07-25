Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, takipçisi Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanında galip gelmesiyle sezonu dördüncü sırada bitirdi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Stefano Napoleoni'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe karşısında Demir Grup Sivasspor ikinci yarının hemen başında Fernando Andrade ile beraberliği yakaladı. Daha sonra Marcio Mossoro ile 2-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, 90+5. dakikada Berkan Emir'le penaltıdan bir gol daha buldu ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
LİDERLİKTEN 4.'LÜĞE
Haftaya 60 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor, takipçisi 59 puanlı Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmesiyle dördüncü sıraya geriledi. 11. haftada liderlik koltuğuna oturan ve 9 hafta boyunca zirvede kalan Demir Grup Sivasspor, 20. haftada koltuğu Trabzonspor'a devretmişti. Sivas temsilcisi 27. haftadan beri 3. sırada yer alıyordu.
GÖZTEPE ARADAN SONRA İLK KEZ KAZANDI
Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 8. maçında sahadan ilk kez 3 puanla ayrıldı. Göztepe, Demir Grup Sivasspor maçına kadar çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
Puanını 42'ye çıkaran Göztepe, bir maçı eksik 40 puanlı Kasımpaşa'nın önünde kendisine 10. sırada yer buldu.
NAPOLEONI 100. MAÇINDA GOL ATTI
2016-2017 sezonundan bu yana Türkiye'de forma giyen Napoleoni, Demir Grup Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. İlk yarıda takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan İtalyan golcü, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.
MAÇ BİTTİKTEN SONRA KIRMIZI KART
Karşılaşmanın son bölümünde Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile Göztepe yedek kulübesi arasında kısa bir tartışma oldu.
Karşılaşma bittikten sonra iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra VAR'dan görüntüleri izleyen hakem Ali Şansalan, soyunma odasına giden Göztepe yedek kalecisi Eren Bilen'i oyun alanına çağırdı ve kırmızı kart gösterdi.
GÖZTEPE: 3 - SİVASSPOR: 1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Hakan Yemişken
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Borges, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Titi),Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 85 Gassama),Mossoro (Dk. 74 Castro),Napoleoni
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 46 Fernando),Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 83 Camara),Erdoğan Yeşilyurt, Cofie (Dk. 46 Skuletic),Hakan Arslan (Dk. 68 Ziya Erdal),Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Kone (Dk. 69 Yasin Öztekin)
Goller: Dk. 31 Napoleoni (Penaltıdan),Dk. 55 Mossoro, Dk. 90+5 Berkan Emir (Penaltıdan) (Göztepe),Dk. 49 Fernando (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Bülent Albayrak (Yardımcı antrenör) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Barış Yardımcı, Dk. 65 Mert Hakan Yandaş, Dk. 86 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor),Dk. 51 Berkan Emir, Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 86 Borges (Göztepe)
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