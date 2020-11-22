Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Cherif Ndiaye'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta oyuna ikinci yarıda dahil olan Obinna da iki golün hazırlayıcısı oldu. Ankaragücü'nün tek golü ise Börven'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 8. maçı sonunda 11'e yükselten İzmir temsilcisi ilk haftadan sonraki galibiyet hasretine son verdi. 7. maçına çıkan Ankaragücü ise bu mücadeleden de galibiyetle ayrılamadı ve 2 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI

5. dakikada Ankaragücü'nün kullandığı serbest vuruşun ardından topu kapan Göztepe'de Guilherme yerden uzun bir pasla Tripic'i savunma arkasına kaçırdı. Müthiş bir deparla ters kademeye giren Atila, Göztepe kontrasını sonlandıran isim oldu.

10. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Guilherme'nin çevirdiği topa Ndiaye dokundu. Havalanan topu Guilherme kafayla yeniden içeri çevirdi ve kale önünde Ndiaye iyi yükselerek ağları sarstı: 1-0

16. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Bolingi'nin ceza alanında indirdiği topa sol çaprazdan Lobjanidze dokundu ancak iyi bir vuruş yapamayınca İrfan Can zorlanmadan topu kontrol etti.

23. dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Pazdan'ın vuruşu savunmadan dönmüştü, o pozisyon için hakem devam kararı vermişti. VAR tarafından da incelenen pozisyonda herhangi bir ihlal tespit edilmedi.

24. dakikada Atila'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına sokulan Endri Cekici, Murat'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Hakem Fırat Aydınus bir süre pozisyonu izledikten sonra sahaya döndü ve kararının geçerli olduğunu belirterek penaltının kullanılmasını istedi.

30. dakikada Ankaragücü'nde penaltıyı kazandıran Endri Cekici topun başına geçti. Onun vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti. Ankaragücü beraberlik şansını değerlendiremedi.

36. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Lobjanidze takımını hızlı atağa çıkardı. Sağ kanattan ilerleyen Lobjanidze'nin ortasına penaltı noktası üzerinde Bolingi gelişine nefis bir vole vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Ankaragücü beraberliğe yine çok yaklaştı. Baskıyla topu kapan sarı-lacivertlilerde Atila soldan içeri girdi ve kaleciyle karşı karşıyayken pasını geriye doğru çıkardı. Penaltı noktası üzerinde bomboş kalan Lobjanidze'nin vuruşunu Titi çizgiden çıkardı.

Göztepe, Ankaragücü karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

50. dakikada orta alanda topu kapan Soner Aydoğdu, Ankaragücü kalecisi Friedrich'in önde olduğunu görünce uzaklardan kaleyi denedi ancak çerçeveyi tutturamadı.

51. dakikada Göztepe'de kaleci İrfan Can, kendisine atılan geri pas sonrası topu uzaklaştırmak isterken bir an için dengesini kaybetti. O sırada Bolingi baskı yapıyordu ancak genç kaleci tehlikeyi son anda uzaklaştırdı.

62. dakikada Berkan'dan pası alan Obinna sol kanattan içeri sokuldu ve son çizgiye inerken pasını kale önüne doğru çıkardı. Ön direkteki Halil Akbunar tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 2-0

65. dakikada Göztepe ayağa paslarla çok iyi çıktı. Sağ kanattan ceza alanına giren Murat'ın yerden pasına arka tarafta bomboş kalan Obinna gelişine dokundu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

67. dakikada orta alandan gönderilen pasa iyi hareketlenen Cherif Ndiaye, rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0

73. dakikada Paintsil'le duvar pası yapan Bolingi'nin ceza alanı dışından şutunda top az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılan Halil Akbunar ceza alanına girer girmez dar açıdan çok sert vurdu, kaleci Friedrich topu güçlükle çeldi.

90+2. dakikada Emre Güral'ın şık pasıyla savunma arkasına sarkan Börven, karşı karşıya pozisyonda kaleci İrfan Can'ı da çalımlayıp topu boş ağlara yolladı: 3-1