Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor 3-3 berabere kaldı. 4. dakikada Efecan Karaca, Akdeniz ekibini 1-0 öne geçiren isim oldu. 11. dakikada Serdar Gürler skoru eşitledi. 45. dakikada Papiss Cisse, Alanyaspor'un 2. golünü kaydetti. 4 dakika sonra cevabı Alpaslan Öztürk verdi: 2-2. 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Papiss Cisse, Alanyaspor'u 3-2 öne geçirdi. 90. dakikada Stefano Napoleoni gecenin sonucunu ilan etti: 3-3. Bu sonucun ardından Göztepe 38, Alanyaspor 45 puana yükseldi.

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