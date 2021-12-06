Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve beş hafta sonra galibiyeti hatırladı.

39. dakikada penaltı kazanan Göztepe'de Adis Jahovic topun başına geldi ve sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada Jahovic, bir kez daha sahne aldı ve fark 2'ye çıktı.

Gaziantep FK 61'de Recep Niyaz'la yanıt verse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Göztepe 3 puana uzanan taraf oldu. Sarı-kırmızılılarda 51 ve 58'de sarı kart gören Obinna takımını 10 kişi bıraktı.

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MAÇIN DAKİKALARI

Karşılaşmanın 39. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Ertuğrul Ersoy ile Jahovic arasındaki mücadelede Jahovic yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk pozisyonda penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Jahovic, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun şutunda savunmadan seken top, üst direğe çarpıp kornere çıktı.

45+4. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in pasıyla topa hareketlenen Jahovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 49. dakikasında sol kanatan Halil İbrahim Pehlivan'ın yaptığı ortada Dicko'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Müsabakada ilk sarı kartını 51. dakikada gören Obinna, 58. dakikada Caulker'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

59. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

75. dakikada Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içinde buluşan Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

78. dakikada ceza sahası dışından Kenan Özer'in yaptığı sert vuruşta top direğe çarpıp üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Sagal'ın yaptığı ortada yakın mesafede Caulker'ın yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Arslanagic, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Lourency (Dk. 61 Yalçın Kayan), Jahovic (Dk. 76 Cherif Ndiaye)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Caulker, Toşca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan (Dk. 72 Figueiredo), Maxim, Mendyl (Dk. 46 Sagal), Dicko (Dk. 77 Kenan Özer), Muhammet Demir

Goller: Dk. 39 (Penaltıdan) ve 45+4 Jahovic (Göztepe), Dk. 59 Recep Niyaz (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 58 Obinna (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Atakan Çankaya, Dk. 45+3 Lourency, Dk. 63 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 45+6 Kitsiou, Dk. 87 Kenan Özer, Dk. 90+2 Toşca (Gaziantep FK)