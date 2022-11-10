Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu, Azad İlhan

Göztepe: Arda Özçimen, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Dk. 64 Yalçın Kayan), Lukas Erhan Gottwalt, Atanga (Dk. 72 Yunus Emre Gedik), Emre Çolak, Palmer (Dk. 64 Arslanagic), Tarık Çamdal, Hasic, Hüsamettin Yener (Dk. 38 Mamah), Kvasina (Dk. 72 Ali Akman)

Bucaspor 1928: Alp Tutar, Alper Kadir Duruk, Yalçın Eycan Kaya, Onur Özcan, Abdullah Balıkuv (Dk. 73 Enes Alıç), Recep Gül (Dk. 46 Erhan Çelenk), Adem Eren Kabak (Dk. 46 Saruhan Fındıkcı), Cuma Menize (Dk. 87 Berke Bıyık), İlhan Depe, Taşkın Çalış, Tunç Murat Behram (Dk. 46 Erhan Şentürk)

Goller: Dk. 25 Kvasina, Dk. 60 Atanga (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Arda Özçimen (Göztepe), Dk. 8 Tunç Murat Behram, Dk. 31 Yalçın Eycan Kaya, Dk. 65 Erhan Çelenk (Bucaspor 1928)