Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i konuk etti.

Başakşehir 7. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi de önde tamamladı.

Sarı-kırmızılılar 64. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle eşitliği yakaladı.

Mücadelede dakikalar 83'ü gösterdiğinde Ndiaye bu kez asist yaptı ve David Tijanic Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Göztepe, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Başakşehir, 4. haftayı da puansız kapatırken Göztepe yeni teknik direktörü Nestor El Maestro yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.