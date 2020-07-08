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Göztepe: 2 - Ankaragücü: 2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'de son 4 maçta 1 puan alabilen Göztepe, konuk ettiği Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 müsabakaya çıkardı. 17'de Orgill'in golüyle geriye düşen Göztepe, 25'te Kamil Wilczek (P) ve 45+2'de Soner'in golleriyle öne geçerken, 58'de Gerson attığı penaltı golüyle skoru eşitledi. Sarı-kırmızılılar, puanını 39'a çıkarırken, 26 puana ulaşan Başkent ekibi kümede kalma umutlarını iyice azalttı

08.07.2020 - 23:15 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe

Süper Lig'de Göztepe evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 karşılaşmaya çıkardı.

7'nci dakikada Mossoro'nun sol kanattan yerden çıkardığı topu ceza yayı üzerinde Soner gelişine kaleye gönderdi. Kaleci Shucuk topu kontrol etti.

17'nci dakikada Ankaragücü öne geçti. Sağ kanatta Titi'den sıyrıldıktan sonra hızla ceza sahasına giren Orgill, savunmada Atınç'ı bir vücut çalımıyla yatırdıktan sonra sert bir şutla fileleri havalandırdı: 0-1.

23'üncü dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Titi, Kitsiou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterirken 25. dakikada atışı kullanan Kamil Wilczek skora denge getirdi: 1-1. Golün ardından Göztepeli oyuncular, geçen hafta çapraz bağları yırtılan Serdar Gürler'in formasını açarak, moral verdi.

37'nci dakikada Gerson Rodrigues'in sağdan ortasında İlhan Parlak kafayı vurdu, yandan aut.

39'uncu dakikada gelişen Göztepe atağında Berkan soldan kesti. Ceza sahasında Kamil Wİlczek'in kafa şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

45+2'nci dakikada Göztepe ikinci golünü buldu. Sağdan Tripic'in ortasında arka direkteki Mossoro kafayla topu Soner'e aktardı. Bu oyuncu da kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

İlk yarıda Titi'yi düşürerek penaltıya sebep olan Kitsiou, 57'nci dakikada ceza sahasında Titi'nin müdahalesi sonucu yerde kalınca bu kez Ankaragücü penaltı kazandı. Topun başına geçen Gerson Rodrigues sert bir şutla skoru eşitledi: 2-2.

90+2'nci dakikada Scarione'nin frikik atışında kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

GÖZTEPE: 2 - ANKARAGÜCÜ: 2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Göztepe: Beto (Dk. 46 Göktuğ Bakırbaş),Murat Paluli, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 86 Castro),Poko, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro (Dk. 70 Yalçın Kayan),Wilczek (Dk. 79 Ege Özkayımoğlu)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, İlhan Parlak (Dk. 86 Rivas),Lukasik (Dk. 54 Scarione),Faty, Rodrigues, Sedat Ağçay (Dk. 46 Lobjanidze),Orgill (Dk. 89 Aydın Karabulut)

Goller: Dk. 17 Orgill, Dk. 58 Rodrigues (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü),Dk. 26 Wilczek (Penaltıdan),Dk. 45+2 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 31 Rodrigues, Dk. 49 Lukasik, Dk. 61 Kitsiou, Dk. 90+5 Kulusic (MKE Ankaragücü),Dk. 35 Soner Aydoğdu, Dk. 90+1 Titi (Göztepe)

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