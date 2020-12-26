Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. 11. dakikada Ndiaye, ev sahibini öne geçirdi. 77'de Biglia şık frikik golüyle skoru belirledi. Karagümrük 21, Göztepe ise 19 puana yükseldi.
11. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada savunma oyuncularının müdahale edemediği topla buluşan Cherif Ndiaye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
14. dakikada Biglia'nın kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanı içinde oluşan karambolde Ndiaye'nin filelere gönderdiği topun ardından hakem Sarper Barış Saka gol kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Sarper Barış Saka, serbest vuruşun kullanıldığı sırada pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
32. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.
49. dakikada savunmadan gelen topla buluşan Biglia'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.
57. dakikada ceza sahası dışında Biglia'nın sert şutunda kaleci Megyeri'nin kurtardığı topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
65. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahasına girdikten sonra çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
77. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Murat Paluli'nin müdahalesiyle ceza sahası dışında Ndao'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Biglia, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
90+3 . dakikada sol kanttan hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndao, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Megyeri topu iki hamlede kontrol etti.
Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Göztepe: Megyeri, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Mossoro (Dk. 46 Yalçın Kayan) (Dk. 86 Tripic),Napoleoni (Dk. 63 Burak Süleyman)
FatihKaragümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 86 Muhammed Egemen Pehlivan),Chahechouhe (Dk. 88 Vato Arveladze),Mevlüt Erdinç
Goller: Dk. 11 Cherif Ndiaye (Göztepe),Dk. 77 Biglia (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 36 Mossoro (Göztepe),Dk. 53 Ndao (Fatih Karagümrük)
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