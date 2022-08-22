Göztepe ile Erzurumspor FK, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında 1-1 berabere kaldı.
Gürsel Aksel Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada gol perdesini 44. dakikada Hüsamettin açtı. Konuk takım 80. dakikada Olanare'nin penaltı golüyle tabelayı eşitledi.
Göztepe'nin yeni başkanı Danimarkalı Rasmus Ankersen, Sport Republic şirketinin sahibi Henrik Kraft ve eski başkan Mehmet Sepil'le birlikte maçı izledi. Taraftarlar ise maç öncesi koreografi gösterisi yaptı. Koreografide Göztepe'nin tarihinde kullandığı armalar ile 1960'lı yıllarda Avrupa kupalarında kazanılan başarılan yer aldığı gazete kupürleri sergilendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Hızlı gelişen atakta Tijanic'in pasıyla buluşan Palmer topa gelişine vurdu. Kaleci Göktuğ mutlak golü çıkardı.
43. dakikada Göztepe atağa çıkarken topu kaptırdı. Sol kanattan Göztepe kalesine sokulan Rosheuvel'in şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.
44. dakikada Göztepe öne geçti. Yunus Emre'nin soldan ortaladığı topa Hüsamettin kafayı vurdu: 1-0.
53. dakikada Cengizhan soldan ortaladı, Süleyman gelişine vurdu. Ancak Göztepe kalecisi Ekrem güzel bir kurtarışa imza atıp tehlikeyi savuşturdu.
78. dakikada Erzurumspor FK frikik kazandı. Atışı kullanan Olanare'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
80. dakikada Erzurumspor FK lehine penaltı kararı verildi. Uğur Kaan'ın, Cengizhan'ın düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi.
81. dakikada Olanare penaltı atışını gole çevirdi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.
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