Göztepe'nin yeni başkanı Danimarkalı Rasmus Ankersen, Sport Republic şirketinin sahibi Henrik Kraft ve eski başkan Mehmet Sepil'le birlikte maçı izledi. Taraftarlar ise maç öncesi koreografi gösterisi yaptı. Koreografide Göztepe'nin tarihinde kullandığı armalar ile 1960'lı yıllarda Avrupa kupalarında kazanılan başarılan yer aldığı gazete kupürleri sergilendi.

81. dakikada Olanare penaltı atışını gole çevirdi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

53. dakikada Cengizhan soldan ortaladı, Süleyman gelişine vurdu. Ancak Göztepe kalecisi Ekrem güzel bir kurtarışa imza atıp tehlikeyi savuşturdu.