Göztepe, Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u Zlatko Tripic'in golüyle 1-0 mağlup etti. Puanını 18'e yükselten sarı-kırmızılılar yenilmezlik serisini de 6'ya çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Alanyaspor ise haftayı 23 puanla kapadı.

8. dakikada sol kanattan ceza alanına sokulan Khouma Babacar, çaprazdan müthiş bir şut çıkardı. Kaleci İrfan Can'ı geçen top direğin dibinden auta gitti.

13. dakikada Alanyaspor'un kendi yarı alanında kaptığı top sonrası Bakasetas'ın uzun pasına Babacar hareketlendi. Ceza sahası dışına kadar çıkan İrfan Can tehlikeyi önleyen isim oldu.

17. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci İrfan Can topu elinden kaçırdı, devamında Göztepe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasına ön direkte Soner Aydoğdu dokundu, top üstten auta gitti.

31. dakikada Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde bomboş kalan Alpaslan Öztürk kafayı vurdu, yerden seken top direğin üzerinden auta gitti.

37. dakikada Göztepe bu kez serbest vuruştan etkili oldu. Berkan'ın ortaladığı topa kale alanında yine Alpaslan kafayı vurdu, top bir kez daha üstten auta gitti.

40. dakikada Guilherme'nin derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Soner Aydoğdu, sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda topun dibine müthiş girdi. Ağlara doğru giden topu Ahmet Gülay çizgiden çıkardı.

43. dakikada ayağa paslarla etkili çıkan Alanyaspor'da Babacar'ın bıraktığı topa yayın gerisinden Bakasetas sert vurdu, yerden giden top kaleci İrfan Can'da kaldı.

44. dakikada Alanyaspor'da Salih Uçan, Tripic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

46. dakikada Alanyaspor sağ kanattan etkili geldi. Salih'in ortasına Babacar penaltı noktası üzerinden vurdu, savunmaya da çarpan top kaleci İrfan Can'da kaldı.

47. dakikada bu kez Göztepe sağ kanattan geldi. Guilherme'nin çaprazdan sol ayağıyla yaptığı orta-şut karışımı vuruşta kaleye yönelen topu Marafona son anda tokatladı.

49. dakikada Khouma Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta sol alt köşeye doğru giden topu İrfan Can müthiş çıkardı. Devamında Berkan'ın kale ağzından yaptığı vuruşta İrfan Can bir kritik kurtarışa daha imza attı.

60. dakikada bu kez Göztepe Mossoro'yla hızlı atağa çıktı. Halil'in pasıyla ceza alanında son çizgiye inen Mossoro'nun kale ağzına çevirdiği topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

69. dakikada kendi yarı alanında topu kapan Göztepe çok adamla hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan içeri sokulan Halil'in ortasına ceza alanı sol çaprazındaki Tripic gelişine nefis bir vole vurdu, top köşeden ağlara gitti: 1-0

73. dakikada Alanyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına doğru düşen topa Babacar kafayı vurdu. Bu top Mihojevic'in eline çarptı. Alanyasporlular penaltı beklerken hakem, öncesinde Mihojevic'in itildiğini belirterek topu Göztepe'ye verdi.

Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Ali Şansalan, serbest vuruşun kullanıldığı anda Babacar'ın ofsaytta olduğunu tespit etti ve Alanyaspor'un penaltı beklentileri karşılık bulmamış oldu.