Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konya'ya galibiyeti getiren goller; Cikalleshi'den geldi. Göztep'de Yalçın Kayan, 45'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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