Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 59'da penaltıdan Mame Biram Diouf kaydetti.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 21'e yükseltti. Göztepe ise 18 puanda kaldı.