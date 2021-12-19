Süper Lig'de Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe'yi Caner Erkin'in 76. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.
İstanbul temsilcisi Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Bu sonucun ardından Göztepe 14 puanda kalırken Fatih Karagümrük puanını 25'e yükseltti.
11. dakikada Göztepe önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan Tijanic'in pasıyla ceza sahası içinde topa sahip olan Cherif Ndiaye'nin şutunda kalecinin uzaklaştırdığı meşin yuvarlakla buluşan Soner'in şutunda top bir kez daha kaleciden döndü. Meşin yuvarlağa tekrar sahip olan Cherif Ndiaye'nin ilk şutunda direkten dönen top, oyuncunun ikinci vuruşunda savunma oyuncuları tarafından kornere uzaklaştırıldı.
27. dakikada Soner'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
32. dakikada ceza sahası içindeki Ahmed Musa'nın şutunda top filelere gitse de VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
45. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa'nın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Bertolacci'nin şutunda top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
52. dakikada sağ kanattan Tijanic'in yaptığı ortada Jahovic'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
70. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada, Jahovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
76. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in uzak mesafeden attığı düzgün şutta, top filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşma VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Gökhan Barcın
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya (Dk. 82 Beykan Şimşek), Murat Paluli (Dk. 82 Kerim Alıcı), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Yalçın Kayan), Berkan Emir (Dk. 82 Burekovic), Tijanic, Cherif Ndiaye (Dk. 69 Lourency), Jahovic
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 85 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 58 Jimmy Durmaz), Biglia, Bertolacci (Dk. 69 Erhun Aksel Öztümer), Karamoh (Dk. 85 Tunay Torun), Ahmed Musa, Salibur (Dk. 69 Borini)
Gol: Dk. 76 Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 51 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 81 Berkan Emir, Dk. 90 Lourency, Dk. 90+3 Obinna (Göztepe)
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