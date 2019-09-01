01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Yukatel Denizlispor 0-0 berabere kaldı.
15. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
25. dakikada orta alandan Göztepe ceza sahasına doğru gelen topa ceza sahası çizgisi önündeki Göztepeli Titi ve kaleci Beto hamle yaptı. Bu sırada iki oyuncunun arasına giren Rodallega topu sürerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğ, Rodallega'nın kaleci Beto'ya olan müdahalesi nedeniyle golü geçerli saymadı.
34. dakikada ani gelişen Yukatel Denizlispor atağında topla ceza sahasına giren Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
Müsabakanın 53. dakikasında Bergdich'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
56. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla topla buluşan Serdar Gürler'in ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
70. dakikada Soner Aydoğdu'nun attığı şut sırasında Tiago Lopes ile Halil Akbunar arasında yaşanan mücadelenin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. Hakem, Tiago Lopes'i ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırdı. 75. dakikada atışı kullanan Soner Aydoğdu'nun vuruşunu kaleci Stackhowiak kurtardı. Araya giren savunma oyuncuları topu kornere uzaklaştırdı.
80. dakikada Yukatel Denizlispor ceza sahası içinde oluşan karambolde Berdgich, kendi kalesine gönderdiği topa yetişerek pozisyonu uzaklaştırdı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal
Göztepe: Beto, Gassama, Reis (Dk. 63 Castro),Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 85 Yasin Öztekin),Poko, Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler (Dk. 79 Deniz Kadah),Soner Aydoğdu, Eren Derdiyok
YukatelDenizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati (Dk. 88 Mehmet Akyüz),Zeki Yavru, Murawski, Barrow (Dk. 71 Sacko),Recep Niyaz (Dk. 85 Mustafa Yumlu),Rodallega
Kırmızı kart: Dk. 73 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Bergdich, Dk. 38 Tiago Lopes, Dk. 90+4 Stackhowiak (Yukatel Denizlispor),Dk. 19 Titi, Dk. 67 Castro, Dk. 85 Eren Derdiyok (Göztepe)
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