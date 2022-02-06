Süper Lig'in 24. haftası İzmir derbisine sahne oldu! Göztepe, Altay'ı konuk ederken mücadeleyi kazanan taraf siyah-beyazlılar oldu!

42. dakikada Deniz Kadah, Altay'ı 1-0 öne geçirirken ilk 45 dakika da bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Altay 49'da Thaciano ile bir gol daha bulunca 16 haftalık galibiyet hasretine son verdi! Altay bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken Göztepe 27 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI

2. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

16. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafeden Angel'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Lis son anda kurtardı.

18. dakikada Soner'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Di Santo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada kaleye uzak mesafede Altaylı oyunculardan topu kapan Berkan Emir'in attığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

38. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Kazımcan Karataş, Göztepe ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısıyla izlediği pozisyonun ardından penaltı kararı verdi.

42. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah, takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 1-0 önde bitirdi.

49. dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Soner'den kaptığı topla bir süre ilerleyen Thaciano, Kazımcan Karataş'la paslaştıktan sonra penaltı noktası yakınında tekrar meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0.

88. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde Halil Akbunar ve Baku'nun kaleye gönderdiği şutlar sonrası top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşma Altay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 88 Baku), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Aytaç Kara), Berkan Emir (Dk. 72 Moubandje), Halil Akbunar, Di Santo (Dk. 64 Tijanic), Cherif Ndiaye

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 70 Poko), Kappel (Dk. 82 Bamba), Thaciano (Dk. 82 Thiam), Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Naderi), Rodriguez, Deniz Kadah (Dk. 86 Paixao)

Goller: Dk. 42 Deniz Kadah (Penaltıdan), Dk. 49 Thaciano (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 43 Özgür Özkaya, Dk. 86 Zeki Yıldırım, Dk. 90+4 Lis (Altay), Dk. 45+2 Obinna, Dk. 58 İlhan Şahin (Sportif direktör), Dk. 78 Arslanagic, Dk. 90+4 Atınç Nukan (Göztepe)