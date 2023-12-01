Gözleriniz keskin mi test edin: Farklı harfi bulmaya çalışın
Bu test, dikkatinizi ve odaklanmanızı ölçmek için tasarlanmıştır. Aşağıdaki metinde farklı olan harfi bulmaya çalışın
Giriş: 01.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:27
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FARKLI HARFİ BULARAK GÖZLERİNİZİ TEST EDİN
Görsele bakarak "K" harflerinin içerisindeki "X" harfini bulmaya çalışın.
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DOĞRU CEVAP
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"H" HARFLERİNİN İÇERİSİNDEN "N HARFİNİ BULUN
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DOĞRU CEVAP
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"F" HARFİNİN İÇERİSİNDEN "P" HARFİNİ BULMAYA ÇALIŞIN
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DOĞRU CEVAP
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SON OLARAK "C" HARFİNİN İÇERİSİNDEN "D" HARFİNİ BULMAYA ÇALIŞIN
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DOĞRU CEVAP
Kaynak: Bright Side
Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk