18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Hayvanlara yönelik vahşetin ardı arkası kesilmiyor. Kan donduran görüntülere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İşte o yürek burkan görüntülerin bu sefer ki adresi üç farklı il.
İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gözleri oyulan ve kulakları kesilen sokak kedisi, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. DHA'nın haberine göre, Göztepe semtindeki bir parkta gözleri oyulmuş kedi olduğunu görenler, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine olayı araştıran Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir üyeleri yaralı kediyi hurda aracın içinde bularak veterinere götürdü. Tedaviye alınan kedinin gözlerinin oyulması ile kulaklarının kesik olmasından dolayı polise de başvurularak, sorumluların bulunmasını istendi. Polis, kediye kötü muamele yapan kişi ya da kişileri belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
ARAZİDE ÖLÜ BULUNDULAR
Tokat’ta arazi yolu üzerinde bulunan 4 köpeğin ölüm nedeni araştırılırken, zehirlenmiş olabilecekleri şüphesi üzerinde duruluyor. İHA'nın haberine göre, Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyü yakınlarında çok fazla kullanılmayan ormanlık alan içinden geçen yolda yerde cansız şekilde yatan 4 köpek bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yaşanan olay hayvanseverlerin tepkisini çekti. Köpeklerin ölüm nedeni ise araştırılıyor.
ÇUVALA KONULUP ÖLÜME TERK EDİLDİLER
Sivas’ın Gürün ilçesinde çuvala konularak ölüme terk edilen tavukları tesadüfen fark eden genç, tavuklardan dördünü kurtarmayı başardı. İHA'nın haberine göre, Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi'nde Aytekin Derebağı (24) isimli genç, mahalle dışında arazide kar altında kalmış ağzı bağlı bir çuvaldan sesler geldiğini fark etti. Çuvalın ağzını açan genç, çuvalın içerisinde biri ölü, 4 tanesi ise yarı baygın vaziyette tavuklar olduğunu gördü. Sağ kalan tavukları evine götüren genç, besleyip ısınmalarını sağladı. Aytekin Derebağı, tavukları çuvala koyarak ölüme terk eden kişiyi vicdansızlıkla suçladı.
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