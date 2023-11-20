Gözler VGM burs başvuru sonuçlarında! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM Yükseköğretim burs başvuru sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından merak edilip araştırılıyor. Peki, 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte VGM yükseköğretim burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili detaylar...
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VGM üniversite burs başvuru süreci sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından "VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna başvuruda bulunan üniversite öğrencileri cevap arıyor. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
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VGM YÜKSEKÖĞETİM BURS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması beklenecek.
Bilindiği gibi, GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursundan yararlanan öğrenciler aynı anda VGM bursu alamayacak.
2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu sebeple VGM burs sonuçlarının Kasım ayı sonunda erişime açılması ön görülüyor.
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VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
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VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KİMLER ALAMAZ?
Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,
Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar