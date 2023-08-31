Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar olacak?
Toplu sözleşme zammının belirleneceği son toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantı ile "Memur toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak ve ne kadar olacak?" sorusu yanıtını ararken zammın destek ödemelerine ne kadar ve nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. İşte 2023 Ağustos Aile Destek ödemeleri hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri memur toplu sözleşme zammı ile aile destek ödemesi alan binlerce kişi tarafından yeniden gündeme geldi. Peki, zamlı Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...
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MEMUR ZAMMINDA KARAR 31 AĞUSTOS'TA!
Toplu sözleşme zammı geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası’nın enflasyon oranına göre belirlenmişti.
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kurulunun bu yıl da Merkez Bankası’nın 2024 sonu için yüzde 33, 2025 sonu için yüzde 15 olarak açıkladığı tahmini enflasyon rakamlarını baz alması bekleniyor.
11 üyeden oluşan kurul oy çoğunluğuyla karar alacak ve Hakem Kurulu’nun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.
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TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Hakem Kurulu’na maaş zammı dışında memurlara refah payı verilmesi, en düşük bekâr memur maaşını 22 bin liraya tamamlayacak şekilde 1.650 lira ek ödeme yapılması, memurlara ayda 7.650 lira kira yardımı, dini bayramlarda 4.850 lira ikramiye verilmesi, 8.077 liralık seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılması, memurlara 24.215 TL evlenme yardımı, kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesi, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL kreş yardımı yapılması, yardımcı hizmetler sınıfının (YHS) kaldırılarak genel idare hizmetlerine (GİH) geçirilmesi gibi talepler yer alacak.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI
Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.