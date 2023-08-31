Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri memur toplu sözleşme zammı ile aile destek ödemesi alan binlerce kişi tarafından yeniden gündeme geldi. Peki, zamlı Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...