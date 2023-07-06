Gözler reyting sonuçlarında! 5 Temmuz güncel AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 5 Temmuz Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sinema filmleri, MasterChef All Star ve TRT'nin yeni yaz dizisi Benim Güzel Ailem reyting yarışına adını yazdırdı. İşte güncel 5 Temmuz AB ve total reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar...
Giriş: 06.07.2023 - 08:24
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5 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle MasterChef ve Benim Güzel Ailem gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 5 Temmuz reyting sonuçları
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5 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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5 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI