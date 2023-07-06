Gözler reyting sonuçlarında! 5 Temmuz güncel AB ve total reyting sıralaması

1 Şurada Paylaş!









5 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle MasterChef ve Benim Güzel Ailem gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 5 Temmuz reyting sonuçları