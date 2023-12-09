Gözler ÖSYM'de! 2024 KPSS ne zaman? KPSS ön lisans, ortaöğretim, lisans , DHBT sınav takvimi!
Yılın son ayıyla birlikte 2024 senesinde gerçekleşecek KPSS hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili merak edilen: "2024 KPSS ne zaman? KPSS ön lisans, ortaöğretim, lisans , DHBT sınav takvimi!" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Sınav takviminin yayımlanmasının ardından gündeme: “2024 KPSS ne zaman? KPSS ön lisans, ortaöğretim, lisans , DHBT sınav takvimi!” soruları geldi. İşte detaylar…
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KPSS 2024 NE ZAMAN?
KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında,
KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında,
KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında,
KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KPSS başvuru ücreti Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL
Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL
ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL ödendi.
KPSS güncel başvuru ücretleri açıklandığında haberimizin içeriği güncellenecektir.
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KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde,
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
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KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde,
KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde,
KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.