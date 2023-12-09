Gözler ÖSYM'de! 2024 KPSS ne zaman? KPSS ön lisans, ortaöğretim, lisans , DHBT sınav takvimi!

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KPSS başvuru ücreti Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL



Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL



ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL ödendi.



KPSS güncel başvuru ücretleri açıklandığında haberimizin içeriği güncellenecektir.