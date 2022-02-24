Genel Sekreter Stoltenberg konuşmasının devamında, ‘’Özgürlük ve demokrasi, otoriter rejimler tarafından tehdit ediliyor ve stratejik rekabet artıyor. Yenilenen bir kararlılıkla cevap vermeliyiz. Kuzey Amerika ve Avrupa, NATO'da birlikte. Biz 30 demokrasiden oluşan bir ittifakız. Bir olup insanımıza ve değerlerimize sahip çıkacağız. Demokrasi her zaman otokrasiye galip gelecektir. Özgürlük her zaman baskıya galip gelecektir” sözlerine yer verdi.