Gözler Moskova'ya çevrilmişken ABD'den dikkat çeken S-400 mesajı!

Suriye'de çözüm için gözler Moskova'da yapılacak kritik Erdoğan-Putin zirvesine çevrilmişken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Jeffrey, Washington'ın Türkiye'ye destek sunmayı değerlendirirken, Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın almış olmasının 'ciddi bir kaygı sebebi' olduğunu belirtti.

Jeffrey ayrıca ABD'nin Avrupalı müttefiklerine Suriye'de varılacak büyük bir anlaşmaya katkı sunmaları için baskı yaptığını sözlerine ekledi.