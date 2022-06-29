Gözler Erdoğan-Biden görüşmesinde

2022 NATO Liderler Zirvesi geleneksel aile fotoğrafıyla başlarken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde.

Görüşmede F-16 meselesi ile Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonunun iki ana başlık olduğuna dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan memorandumun Erdoğan-Biden görüşmesine olumlu yansıyacağını belirtti.

Çınar "Türkiye'nin bu girişimiyle NATO'da daha da güçlü hale geldiğini görüyoruz. Ancak bu bir süreç, Türkiye talep ettiği noktalarda İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar görmezse yine blokaj koyabilir" dedi.