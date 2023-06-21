Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Gözler emekli Temmuz maaş zammında! Alt sınır değişti! 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak?

Emekli Temmuz zammı belli oluyor! Alt sınır değişti! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Temmuz zammı öncesi geri sayım sürüyor. Haziran ayı enflasyon verileri Temmuz ayında açıklandığında emekli zammı da netleşmiş olacak. Meclis'ten geçen son düzenlemeyle en düşük emekli maaşı değişti. Öte yandan maaşı alt sınırın üzerinde kalan emekliler bu artıştan yararlanmadı. Bununla ilgili ise kademeli artış gündemde. Peki 2023 emekli zammı en kadar kaç TL olacak? İşte detaylar...

Giriş: 21.06.2023 - 00:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emekli Temmuz zammı öncesi geri sayım sürüyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli temmuz zammıyla ilgili son tahminler netleşmeye başladı. Öte yandan, asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam oranıyla beraber emekli maaş zammı da beklenmeye başlandı. Peki, 2023 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte emekli maaş zammıyla iligli detaylar...

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen bin 100'er lira 2 bin liraya çıkarılacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

  • "EMEKLİ MAAŞLARINI DÜZELTMEK İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

    İstanbul mitinginde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz.

  • Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız." dedi.

  • 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    Enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu. Memur ve emekli maaşlarında şimdiye kadar yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

    SON 6 AYLIK ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILACAK

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. 

     

  • SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

    Mayıs ve haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

    En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

    2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

    2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

     

  •  

    En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları  
    (TL) Ocak 2023 en düşük kök aylık tutarı 4 aylık enflasyona göre kök aylık Ödenecek aylık Kök aylığın üzerine Hazine'den karşılanacak tutar
    SSK (2008 Öncesi) 6.093,19 7.020 7.500 480
    SSK (2008 Sonrası) 2.199,23 2.534 7.500 4.966
    SSK (Tarım - 2008 sonrası) 1.650,37 1.901 7.500 5.599
    BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 sonrası)        

  • MEMUR MAAŞLARINA VE EMEKLİ MEMUR AYLIKLARINA YÜZDE 13.08 ZAM

    Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zammın 8 puanı toplu sözleşmeden, 8.48 puanı geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından, 13.52 puanlık kısmı ise refah zammından oluşuyor. Geçen yılın ocak ayında yapılan yüzde 2.5’lik refah zammı, temmuz ayında enflasyon farkından mahsup edilirken, bu yıl mahsup işlemi yapılmayacak. Bu sayede kalıcı olarak 13.52 puanlık refah zammı yapılmış olacak.

    Temmuz ayında memur maaş zammı hesaplanırken 6 aylık enflasyondan önce ocak ayındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Bu şekilde hesaplanacak enflasyon farkına bu yılın ikinci yarısı için belirlenmiş olan yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 olduğu için, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına bu şekilde hesaplanan zam yüzde 13.08 olacak. Enflasyon mayıs ve haziran aylarında sabit kalırsa temmuz ayında bu oranda zam yapılacak.

  • Emekli memur aylıkları ne olacak?    
    (TL) 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
    Müsteşar (1/1) 28.729 32.487
    Genel müdür (1/1) 25.427 28.753
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Memur (Lisans - 1/4) 9.650 10.912
    Öğretmen (1/4) 11.848 13.398
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.697 18.881
    Başkomiser (1/4) 12.151 13.740
    Polis memuru (1/4) 11.948 13.511
    Hemşire (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Mühendis (1/4) 11.848 13.397
    Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.619
    Pratisyen hekim (1/4) 20.725 23.436
    Profesör (1/4) 22.680 25.647
    İmam-hatip 11.848 13.398
    Avukat (1/4) 11.848 13.398
    En düşük memur emekli aylığı 7.901 8.934
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.