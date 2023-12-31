CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son yaptığı açıklamada SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik talimat verdiği biliniyor. Yılmaz ise yaptığı açıklamada imkanların zorlanacağını ve emeklilerin yanında olunuacağını dile getirdi. Memur emeklisine toplu sözleşmeye gereği enflasyon farkına göre artış yapılacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı “ Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak” dedi.

Açıklamasının devamında işçi emeklilerinin daha farklı şartlara tabi olduğunu dile getiren Yılmaz “ Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.