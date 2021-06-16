Gözler o zirvede: Putin ile Biden bugün görüşüyor!

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilk kez bugün bir araya gelecek.
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek zirvede ilk aşamada Putin, Biden ve dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Antony Blinken'ın hazır bulunacağı görüşmeye daha sonra çoğunlukla danışmanlardan oluşan heyetlerin de katılması bekleniyor.
Görüşmenin dört ya da beş saat sürmesi planlanıyor.
Görüşmelerde ki ülke arasında siber saldırılar, ABD seçimine Rus müdahalesi, nükleer silahların kontrolü anlaşmasından Rusya'nın çekilmesi ve en önemlisi de Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.
Öte yandan BBC'de yer alan haberde, Biden'ın Viyana uçuşu sırasında Air Force 1 uçağında gazetecilere konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, "Bu görüşmede çok büyük dönüm noktası yaratacak bir gelişme olmasını beklemiyoruz." dedi.
Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov da "Herhangi bir sonuç beklemediğini ancak faydalı bir görüşme olacağını" söylemişti.
Mart ayında Biden'ın katıldığı bir programda "Biden'ı katil olarak görüyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını vermesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.
Biden'ın açıklamalarının ardından Rusya, Washington'daki büyükelçisini geri çağırmıştı. ABD de Moskova büyükelçisini Nisan ayında ülkeye geri çağırdı. Şu an iki ülkenin de büyükelçisi yok.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Başkan Donald Trump'tan daha "öngörülebilir" biri olduğunu dile getirerek Rusya-ABD ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.
Washington Post gazetesinde yayımlanan bir haberde, Biden'ın bu zirvede Putin'i siber saldırılar, insan hakları ve seçimlere müdahale gibi birçok konuda zorlayacağı ancak Putin'in bu suçlamaları kabul etmeyeceği, böylece de zirvenin çıkmaza gireceği analizine yer verildi.
Biden yönetiminin Rusya ile "istikrarlı bir ilişki" talebinin hatırlatıldığı haberde, Putin'in var olan sorunları kabul etmeyerek sorunları çözümsüz bırakacağı kaydedildi.
New York Times'ta "Serge Schmemann" imzasıyla, "Biden ve Putin'in sorunları, Biden ve Putin'den büyük" başlığıyla bir makale yayımlandı.
Makalede, Rusya ile ABD arasındaki Suriye, Ukrayna, siber saldırılar gibi birçok soruna rağmen, diplomasi yolunun seçilmesinin iyiye işaret olduğu ancak zirveden bir ortak açıklama beklenmemesi gerektiği ifade edildi.
ABD'nin bir diğer önemli gazetelerinden Wall Street Journal'da zirveye ilişkin yayımlanan makalede ise ABD-Rusya ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrasından bu yana ilk kez bu kadar düşük bir seviyede olduğu vurgulandı.
Haberde, her iki liderin de güç gösterisinde bulunmak istediğinin, dolayısıyla da söz konusu zirveden bir çözüm çıkmayacağının altı çizildi.
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