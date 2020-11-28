Ekonomide gözler aralık ayında

AA

Türkiye'yi yılın son ayında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Gözler, bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon gibi rakamlara çevrilirken bir yandan da ekonomide yeni yol haritasına ilişkin adımlar takip edilecek.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yılın son ayıyla ekonomi gündemi daha da hareketlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),30 Kasım Pazartesi yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Temmuz-eylül dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada "Üretim, istihdam, ihracat ve büyümede ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını göreceğiz. Eylül ayına ilişkin gelen öncü verilerle ise üçüncü çeyreği güçlü bir büyümeyle kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu." mesajını vermişti.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yüzde 9,9 küçülmüştü.

- İhracat ve enflasyon

Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 Aralık'ta kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor. Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada ekonomilerin daralmasının olumsuz etkileri ihracata da yansırken bu olumsuz etkiler haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başlamıştı. Türkiye, ekimde 17,3 milyar dolarlık ihracatla sadece 2020'nin değil, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarını yakalamıştı.

TÜİK, 3 Aralık Perşembe günü kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 11,89, aylık yüzde 2,13 artmıştı.

- İşsizlik ve sanayi üretim endeksi takip edilecek

Kovid-19'un etkileri bakımından gözlerin çevrileceği bir diğer veri olan işsizlik rakamları ise 10 Aralık'ta belli olacak. TÜİK, eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalışla yüzde 13,2 olmuştu.

Pandeminin özel sektör üzerindeki etkileri bakımından 14 Aralık Pazartesi duyurulacak ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de yakından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da kasım ayının bütçe gerçekleşmelerini 15 Aralık Salı açıklayacak.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da aralık ayı içinde "2021 Yılı Para ve Kur Politikası" metnini açıklayacak. Bu metin, gelecek yıla ilişkin para ve kur politikalarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Metinle birlikte, gelecek yılın finansal istikrar raporları, enflasyon raporları ve Para Politikası Kurulu toplantılarına ilişkin takvim de açıklanmış olacak.

Yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı da 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükselmişti.

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 11 Aralık'ta duyuracak.

BÜTÇE SONRASI REFORM GÜNDEMİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Genel Kuruldaki görüşmelerin ardından yasalaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ekonomi ve hukukta yeni döneme yönelik adımlar da atılmaya başlanırken, bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ve sivil toplum örgütleriyle görüşmelerine devam edecek.

Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam başlatılmasına yönelik kapsamlı reform çalışmaları, bütçe görüşmelerinin ardından gerçekleştirilecek. Ekonomide atılacak reform adımlarına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 1 Ocak 2021'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 4 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda olacak.