Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor - İZMİR

Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin korunması, hijyene özen gösterilmesi ve maske takılması çok büyük önem taşırken, düğün ve nişan törenleri de bu anlamda kurallara en çok uyulması gereken etkinlikler arasında yer alıyor.Salgınla mücadelede bu tür törenlerde alınacak tedbirler büyük etki gösteriyor.Düğün, nişan gibi törenlere "gözlemci" sıfatıyla katılan polis ekipleri, kalabalığa rağmen sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasını kontrol altında tutarak salgının yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynuyor.- Kuralları hatırlatıp uyarılarda bulunuyorlarGözlemci polis olarak düğünde görev alacak polislerin planlaması o gün yapılacak düğün sayısına göre yapılıyor. Özellikle düğün sayısının arttığı hafta sonlarında polislere bekçiler de destek veriyor.Düğün ve nişan törenlerine giden polisler, öncelikle uyarı ve hatırlatmalar yapıyor. Gözlemciler tören öncesinde gelin ve damat tarafıyla bir araya gelerek törende olma sebeplerini anlatıyor. Hem düğün sahiplerine hem de düğünün yapıldığı işletmenin sahibine uyulması gereken tedbirleri anlatan polis, kurallara uyulmaması halinde idari işlem yapılacağını vurguluyor.Ekipler, törene katılanlara da uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vererek, kural ihlalinde karşılaşacakları para cezasını hatırlatıyor.Açık ya da kapalı alanlarda yapılan kutlamaya katılanların maske takıp takmadığını kontrol eden gözlemciler maske takmayanları uyarıyor.Düğünlerde en büyük riski halay ve oyunlar sırasında taşıyor. Toplu halde, el ele ya da kol kola şeklinde yapılan bu kutlamalar virüsün bulaşma ihtimalini artırıyor. Bu nedenle gözlemci polisler, sosyal mesafenin riskli olacağı halay, oyun gibi kutlamalara izin vermiyor.- İzmir'de gözlemci uygulaması olumlu sonuç verdiİzmir Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gözlemci polis uygulaması İzmir'de başarıya ulaştı.Haftada ortalama 200 düğünün yapıldığı kentte Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Konak ve Urla ilçeleri düğün sayısında diğer ilçelerin önüne geçiyor. Cumartesi ve pazar günlerindeki düğün yoğunluğu nedeniyle polis bu yoğun günler için gerekli planlamayı yaparak bekçilerden de destek alıyor.Kentte gözlemci polis uygulamasıyla beraber, düğünlerdeki Kovid-19 tedbirlerine uyma oranının arttığı, polislerin çabalarının vaka sayısının azalmasına olumlu yansıdığı, kalabalık halde yapılan düğün ve nişan törenlerindeki denetimler sayesinde salgının daha fazla yayılmasının önlendiği ifade edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!