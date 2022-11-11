'Amin'e klip çekti

İki ay aralıklarla yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturmayı planlayan Gözde Sucu'nun "Amin" adlı parçası kasım ayının son haftasında dijital platformlarda yerini alacak.

"Amin"in klip yönetmenliğini radyocu ve yönetmen Cenk Alptekin üstlendi. Şarkının klip çekimleri ise üç ayrı mekanda gerçekleştirildi.