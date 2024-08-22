Gözde Kansu: Doğru erkeği aramıyorum

"BİR SEVGİLİM OLURSA EVLENİRİM"

Gözde Kansu ayrıca aşk hayatıyla ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: Bir sevgilim olursa belki evlenirim. Aramıyorum ama doğru erkeği. Kader kısmet bu işler. Kimya meselesi bu işler.

43 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin "Sizi bir erkekte ne etkiler?" sorusuna "O hiç belli olmaz. O benim o an neye ihtiyacım olduğu ile alakalı" yanıtını verip güldü.