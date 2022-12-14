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Beşiktaş Belediyesi'ndeki "rüşvet" soruşturmasında eski başkan Hazinedar'ın ifade işlemleri başladı

Beşiktaş Belediyesi'nde 2014 ile 2018 dönemine ilişkin rüşvet soruşturmasında dün, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da gözaltına alınmıştı. Hazinedar'ın ifade işlemleri bu sabah başladı

Giriş: 14.12.2022 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
Gözaltındaki Murat Hazinedar'ın ifade işlemleri başladı
AA

Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'da yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın ifade işlemleri başladı.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müfettişlerin rutin denetimleri sırasında ortaya çıkardığı rüşvet ağı sonrası hakkında gözaltı kararı verilen ve Kastamonu'da yakalanan eski başkan Hazinedar, sabah erken saatlerde polis ekiplerince İstanbul'a getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hazinedar'ın ifade alma işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

ŞÜPHELİLER HAKKINDA 6 SORUŞTURMA DOSYASI VAR

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, ortaya çıkan rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Fotoğraf: DHA

Belirlenen adreste bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalanmıştı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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