Gözaltında şiddete 5 yıl hapis cezası

Beyoğlu'nda gözaltına alınan Samet G.'ye şiddet uygulayarak diziyle vurması sonucu testislerinden birinin ameliyatla alınmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Serhat K., "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık polis Serhat K. katılırken, şikayetçi katılmadı.

Duruşmada, Taksim Şehit Haşim Taştan Polis Karakolu'nda görevli polis Sümeyye K. tanık olarak dinlendi. Sümeyye K. olay sırasında olmadığını belirterek "Şikayetçinin ifadesini hastane odasında aldık. İfade verirken durumu kötü değildi. Zaten sakıncalı bir durum olsaydı biz ifade almazdık. Doktorlar da ifade vermesine izin vermezlerdi. Durumunda herhangi bir olağandışılık görmedim. Dövüldüğüne dair konuşması olmadı" dedi.

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Şikayetçinin ifadesini alan diğer polis Osman D. ise nöbet kulübesinde nöbette olduğunu, bazı bağrışmalar duyduğunu, nöbet kulübesinde olduğu için ayrılıp seslerin geldiği yere gidemediğini, şikayetçinin ifadesini Sümeyye K. ile birlikte aldıklarını anlatarak şikayetçinin sağlığının iyi göründüğünü, olağandışı bir vaziyet görmediğini belirtti.

Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktor Tuğba K. tanık olarak verdiği ifadesinde, "Şikayetçiyi hastaneye müracaat etmesi nedeniyle tanırım. Kendisini ameliyat öncesi anestezi hazırlığı için muayene ettim. Normalde herhangi bir şikayeti yoktu. Sigara içen hastaları anestezi öncesi muayene ediyoruz. Cerrahi kliniğinde yatıyordu. Rutin işlemlerimizi yaptık. Ne sorunu olduğu konusunda ve bu sorunun neden kaynaklandığı konusunda bana bir anlatımda bulunmadı. Daha sonra gerekli işlemleri yaptık. Bu şahsı bir kez gördüm. Bana polis merkezinde dövüldüğü, darp edildiği şeklinde bir anlatım ve şikayette bulunmadı" diye konuştu.