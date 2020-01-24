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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sivas Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Mardin'de göz altına alınan jandarma astsubay M.Ö, örgütte meslek gruplarına dağıtılan öğrencilere, askeri okul sınav sorularının örgüt üyeleri tarafından nasıl verildiğini anlattı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.Ö, ifadesinde, ilkokulu devlet okulunda, ortaokulu da o dönem cemaat olarak bilinen FETÖ'ye ait Adıyaman'daki İkbal Koleji'nde okuduğunu aktardı.
Okulda maddi ve ders durumu iyi olan öğrencilerin ders çalıştırma amacıyla "abiler" diye tabir edilen üniversite öğrencilerinin kaldığı evlere yönlendirildiğini belirten M.Ö, 2005-2006 yıllarında girdiği Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) sonucunda İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesini kazandığını ifade etti.
"GÜLEN'İ ÖVÜCÜ KONUŞMALAR YAPARLARDI"
Okula kayıt yaptırdıktan sonra FETÖ'ye ait yurtta kalmaya başladığını aktaran M.Ö, şunları anlattı:
"Lise 1. sınıfı bu okulda okudum ve bu yurtta kaldım. Yurtta kaldığım 1 yıl içerisinde örgütsel olabileceğini düşündüğüm bir faaliyete katılmadım. Hafta sonları bu yurdun üst katında büyükçe bir odada öğrencilere sohbet veriyorlardı. Bu sohbetleri yurt müdürü ve müdür yardımcıları yapıyordu. Bu sohbetlerde Fetullah Gülen'i övücü konuşmalar yaparlardı. Lise son sınıfa geçtikten sonra Adıyaman'da bu yapıya ait FEM Dershanesine kayıt yaptırdım. Evde ders çalışma imkanım olmadığı için dershane saatleri haricinde etüt salonlarına gidip ders çalışıyordum. Dershanede 'Soner hoca' olarak bildiğim sınıf öğretmeni vardı. Bu şahıs hem derslerimizle hem de diğer şahsi sorunlarımızla ilgileniyordu."
SORULAR "REÇETE" ADI ALTINDA SIZDIRILMIŞ
Liseden 2011'de mezun olduğunu, aynı yıl Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümünü kazandığını belirten M.Ö, şöyle devam etti:
"Buraya gitmeden önce dershanede sınıf öğretmenimiz olan 'Soner hoca' bana, Giresun'da bu yapıya ait evlerin ve yurtların olduğunu ve bana yardımcı olabileceklerini söyledi. Dershanede görev yapan öğretmenlerden birkaçı sohbet ortamında öğrencileri, bu yapının meslek gruplarına yönlendiriyordu. Öğrencilere 'gerekirse size reçete veririz' diyorlardı. İlk önce reçetenin ne demek olduğunu anlamadım. Sonradan, sınavda çıkacak soruları 'reçete' diye adlandırdıklarını öğrendim."
İşlemlerinin ardından geçen hafta adliyeye sevk edilen M.Ö. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.
M.Ö'nün, halen görevde olduğu öğrenildi.
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