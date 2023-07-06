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ÇİLEK Çilek yüksek miktarda C vitamini içerdiği için gözlere oldukça yararlıdır.

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PORTAKAL Portakalın içerisinde hem beta-karoten antioksidanı hem de C vitamini bulunur. C vitamini vücudun yaşa bağlı dejenerasyonla, katarakt ve genel olarak görme kaybıyla mücadele etmesine yardımcı olur.

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YOĞURT Süt, hem A vitamini hem de çinko içerir. Probiyotik içeren yoğurt araştırmalar sonucunda alerjik konjonktivitten göz kuruluğuna kadar birçok göz rahatsızlığına iyi geliyor.

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BADEM Badem ve diğer benzer yemişler, yüksek düzeyde E vitamini içerir. E vitamini göz için oldukça faydalı bir bileşiktir.

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YUMURTA Yumurta içerisinde lutein, zeaksantin, çinko ve A vitamini gibi gözlerin ihitiyacı bulunan birçok vitamin bulunur. 2019'da yapılan bir araştırmada, düzenli olarak yumurta tüketmenin yaşa bağlı olarak oluşan dejenarasyon riskini önemli ölçüde azalttığı gösterildi.

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ISPANAK Ispanak göz sağlığı için oldukça önemli bir bileşendir. İçerisinde yüksek miktarda lutein vardır.

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İSTİRİDYE Ülkemizde çok sık tüketilmesede İstiridye, omega-3 yağ asitleri ve çinko açısından oldukça yüksek bir besindir. Zamanla gözde gelişen dejenarasyonla mücadele eden bir besindir.

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KİVİ Kivi gözlerin ışığı filtrelemesini sağlayan zeaksantin maddesi içerir.

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ÇEKİRDEK Çekirdek göz görüşü için en iyi besinlerden birisidir. İçinde yüksek miktarda E vitamini bulunur. Dejenarasyonla mücadele ederken, aynı zamanda güneşin ultraviyole ışınlarına karşı da korur.

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HAVUÇ Havuç göz sağlığına iyi gelen bir besindir. İçerisinde yüksek miktarda A vitamini ve beta-karoten antioksidanı bulunur. A vitamini geceleri net görmeye ve miyoba karşı korur.

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SOMON Gözlerin sağlıklı olması için nemli olması da gerekir. Somon yüksek miktarda omega-3 içerdiği için göz kuruluğunu azaltır.